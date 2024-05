Profissionais de enfermagem do Hospital N. Sª das Graças recebem premiação

Duas notáveis profissionais do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) foram honradas com o Prêmio Florence Nightingale, um dos mais prestigiados reconhecimentos na área da enfermagem em Minas Gerais. As premiadas foram: Carina Fernandino Magalhães Lino (Coordenadora de Enfermagem da Maternidade do HNSG) e Juliana Lopes Figueiredo (Técnica em Enfermagem da Terapia Renal Substitutiva).

Assessoria de Comunicação HNSG

O anúncio foi feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG), que escolheu as enfermeiras com base em sua excepcional dedicação e serviço à comunidade.

A cerimônia de entrega aconteceu em Belo Horizonte, no último dia 16, e contou com a presença de diversas autoridades e profissionais da saúde. Além da capital, profissionais de mais 12 regiões do estado, concorreram ao prêmio, o que destaca a ampla abrangência e importância do evento.

O prêmio é nomeado em homenagem a Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, e busca valorizar e incentivar a excelência profissional na área.

A premiação não só reconhece a excelência individual, mas também de toda a enfermagem no cenário da saúde pública. Profissionais, como Carina Fernandino e Juliana Lopes, do HNSG, são essenciais para a evolução das práticas de saúde e para o bem-estar da população.

Toda a equipe do HNSG se orgulha e se envaidece com feito tão importante. Reflexo do excelente trabalho desenvolvido e do desejo de estar sempre um passo à frente na missão de cuidar.

Da Redação com Assessoria de Comunicação HNSG