PM de Sete Lagoas promove ação cívico-social no bairro Cidade de Deus neste sábado

O 25º Batalhão de Polícia Militar de Sete Lagoas convida a comunidade para uma ação cívico-social neste sábado, dia 20 de maio, das 8h às 12h, no bairro Cidade de Deus. A iniciativa visa promover a cidadania, a inclusão social e o bem-estar dos moradores.

Durante a ação, diversas atividades serão oferecidas gratuitamente à população, entre elas:

A ação acontecerá na Avenida 3, nº 500, no bairro Cidade de Deus. A Polícia Militar espera a participação de toda a comunidade para este dia especial de cidadania e confraternização.

