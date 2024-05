Prefeitura de Sete Lagoas inicia mutirão de mil cirurgias de catarata

A catarata é considerada a principal causa de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, essa condição, que afeta a visão devido à opacificação do cristalino, a lente natural do olho, pode ser revertida unicamente através da cirurgia. Com o objetivo de reduzir a demanda no município, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a empresa Cori Oftalmologia - dá início a partir desta sexta-feira, 24 de maio, a um Mutirão de Cirurgias de Catarata.

O mutirão pretende realizar um total de mil cirurgias de catarata no decorrer de 12 meses. A Central de Regulação do Município vem entrando em contato com os pacientes já cadastrados e fez o agendamento dos exames preparatórios de mais de 200 pacientes, porém, alerta para a dificuldade de contato. "Os telefones muitas vezes não estão corretos ou o paciente não atende. Desta forma, solicitamos o apoio das unidades de saúde para atualizarem os contatos dos pacientes que aguardam a cirurgia e pedimos a colaboração dos usuários para manterem seus contatos atualizados nas unidades básicas de sua referência", pede a superintendente da Central de Regulação, Sueli Barbosa dos Santos Lacerda.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas