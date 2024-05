Confira a previsão do tempo para esta terça (21) em Sete Lagoas

Terça-feira (21) amanhece em Sete Lagoas com um céu de poucas nuvens, proporcionando uma manhã agradável e ensolarada.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

A temperatura mínima marca 17°C. No decorrer da tarde, as poucas nuvens persistem, mas não impedem a presença do sol. A temperatura sobe gradativamente, alcançando a máxima de 28°C. À medida que a noite cai, a nebulosidade aumenta, cobrindo parcialmente o céu. A temperatura começa a declinar, proporcionando um clima ameno.

A umidade do ar apresenta variação ao longo do dia, com máxima de 80% e mínima de 40%.

A tendência para os próximos dias é de ligeiro declínio nas temperaturas, com céu de poucas nuvens a parcialmente nublado.

Quarta-feira (22): Máxima de 28ºC e mínima de 16ºC.

Máxima de 28ºC e mínima de 16ºC. Quinta-feira (23): Espera-se uma temperatura máxima de 29ºC e mínima de 17ºC.

Espera-se uma temperatura máxima de 29ºC e mínima de 17ºC. Sexta-feira (24): Prevê-se um máximo de 30ºC e mínimo de 16ºC.

Prevê-se um máximo de 30ºC e mínimo de 16ºC. Sábado (25): As temperaturas devem ficar em torno de 29ºC de máxima e 17ºC de mínima.

Da redação