Homem morre após ser atropelado por motocicleta na MG-238 em Sete Lagoas

Um homem de 62 anos, identificado como João José Martins Marques, faleceu na manhã de segunda-feira (20), após ser atropelado por uma motocicleta na MG-238, no bairro Montreal II, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ 25º BPM

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h30, em frente ao restaurante Tia Leda. O motociclista, de 43 anos, seguia no sentido Sete Lagoas/Jequitibá quando uma van reduziu bruscamente a velocidade. Para evitar a colisão, o motociclista desviou para a esquerda, perdeu o controle da moto e caiu ao solo.

Na queda, a moto deslizou pela pista e atingiu o Sr. João Marques, que atravessava a rodovia. A vítima sofreu ferimentos graves nas pernas e na face e foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde não resistiu aos ferimentos.

O condutor da moto e sua passageira também ficaram feridos e procuraram atendimento médico por conta própria.

João Marques era funcionário da empresa Construlages e estava se dirigindo ao trabalho no momento do acidente. A empresa lamentou o ocorrido em suas redes sociais e publicou um vídeo em homenagem ao funcionário.

O velório de João Marques será realizado nesta terça-feira (21), a partir das 13h, no Cemitério Parque Boa Vista, no bairro Cidade de Deus.

Da redação

