Trânsito violento: acidentes são registrados em Sete Lagoas nessa segunda

A segunda-feira (20) em Sete Lagoas foi marcada por uma série de acidentes pelas vias da cidade. Ao todo, foram registrados 6 acidentes, sendo um atropelamento com fuga do local e outro atropelamento com uma vítima fatal.

Foto: Reprodução/ 25º BPM - ASCOM

Dois acidentes aconteceram no fim da tarde, por volta das 17h. O primeiro, na Rua Equador, no Bairro Centenário, envolveu um Volkswagen Crossfox e uma moto. O condutor do carro, um homem de 60 anos, relatou que sinalizou para entrar na Rua Francisco Avelar, quando a moto, que seguia em sentido contrário, furou o sinal e colidiu com o veículo. O motociclista, de 39 anos, disse que o sinal estava verde para ele. Ele teve escoriações leves e recusou atendimento médico.

O segundo acidente da tarde aconteceu na Rua Manoel Corrêa da Cunha. Um Chevrolet S10 e uma moto se chocaram quando o motorista do carro, um homem de 80 anos, fez uma conversão no meio da via. O motociclista, de 21 anos, sofreu uma fratura no punho da mão esquerda e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal.

No fim da noite, por volta das 21h27, uma Chevrolet S10 e uma moto colidiram na Avenida Doutor Renato Azeredo, no Bairro Chácara do Paiva. O motorista da caminhonete, um homem de 60 anos, disse que parou no cruzamento para convergir à esquerda, quando a moto, que seguia pela avenida, surgiu repentinamente e colidiu com a S10. O motociclista, de 58 anos, sofreu uma luxação na panturrilha da perna esquerda e foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal.

Outro acidente, envolvendo um ônibus e uma moto, também foi registrado na tarde de ontem. Ainda não há informações sobre as vítimas e a dinâmica do acidente.

Na parte da manhã, uma adolescente foi atropelada na Avenida José Sérvulo Soalheiro, no Bairro Jardim Primavera, enquanto ia para a escola. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.

Ainda na parte da manhã, um senhor de 62 anos veio a perder a vida após ser atropelado por uma moto na rodovia MG-238.

Maio Amarelo:

A Secretaria de Trânsito e Transporte de Sete Lagoas (Seltrans) está realizando ações de conscientização durante todo o mês de maio para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Confira a programação:

22/05: Palestra no Hospital Unimed

23/05: Palestra na Unimed 24 Horas

24/05: Palestra - SIPAT na Unimed 24 Horas

25/05: Ação educativa no Bairro Cidade de Deus

27/05: Transmorte em ação no Shopping Sete Lagoas

28/05: Blitz educativa na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva

29/05: Programa Multa Legal em várias escolas

A Seltrans alerta para a importância da atenção no trânsito e do respeito às leis de trânsito para evitar acidentes. Para mais informações sobre educação no trânsito, acesse @educacaonotransito7lagoas.

Djhéssica Monteiro com informações do 25º BPM -ASCOM