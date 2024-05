Prefeito e vereador fiscalizam obra de instalação do interceptor do córrego Pinhões no bairro Dona Dora

O prefeito Duílio de Castro e o vereador Janderson Avelar estiveram no bairro Dona Dora, na tarde desta segunda-feira, 20, para vistoriar uma importante etapa da obra de interligação da rede de esgoto da cidade à futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A obra de maior alcance ambiental da história de Sete Lagoas é acompanhada de perto em todas as suas fases.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Ainda este ano Sete Lagoas terá 100% de seu esgoto tratado. Este é o benefício do projeto que nos próximos dois meses estará em processo de pré-operação. A construção dos interceptores é fundamental para que o esgoto, que anteriormente era despejado in natura em córregos da cidade, chegue até a base de tratamento. “Nossa ETE terá uma capacidade de tratar 300 metros cúbicos por segundo. Isso significa preservar o meio ambiente, garantir mais saúde para milhares de mineiros e ainda promover a despoluição do Rio das Velhas. Uma cidade com quase 250 mil habitantes tratar totalmente seu esgoto é um exemplo para o Brasil”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O vereador Janderson Avelar cumpriu sua função legislativa de fiscalizador e comemorou ao encontrar equipes e máquinas pesadas executando o serviço no Dona Dora. “Esta é uma das maiores obras em andamento em todo o país. Tenho uma ligação muito forte com este bairro e fiquei feliz em encontrar um trabalho sério que vai despoluir o córrego que corta esta região”, comentou o vereador.

O interceptor denominado Pinhões, mesmo nome do córrego, totaliza quase 7 quilômetros de extensão de rede passando por vários bairros da região sul da cidade. Um projeto planejado para suportar todo fluxo que deve chegar até a ETE. “Teremos um vazão de 75 litros por segundo. Para isso utilizamos manilhas com diâmetros necessários para cada ponto. São tubos de PVC, ferro fundido e o MND (Método não Destrutivo). Utilizamos manilhas nos Pontos de Visita (PV) para facilitar a manutenção em situações futuras”, detalhou o engenheiro civil Marcos Wagner Lopes Júnior, supervisor de Acompanhamento e Elaboração de Projetos do SAAE.

O projeto da Estação de Tratamento de Esgoto recebe mais de R$ 100 milhões de investimentos. Quando a primeira linha for iniciada, 60% de todo o efluente chegará na estação. O tratamento em si está relacionado à formação das bactérias, o que leva um tempo para que elas tenham uma boa formação na decomposição. Diante disso, o sistema inteiro deverá funcionar cerca de três meses após a pré-operação.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom