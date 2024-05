Empresas e indústrias são homenageadas em sessão solene na Câmara de Sete Lagoas

Na última quinta-feira (16/05), a Câmara Municipal de Sete Lagoas prestou merecida homenagem a empresas e indústrias que são pilares do desenvolvimento do município. A iniciativa, idealizada pela vereadora Heloísa Frois, reconheceu a fundamental contribuição desses empreendimentos para a geração de emprego, renda e progresso social da cidade.

Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Sete Lagoas- ASCOM

Em um evento solene realizado no plenário do Legislativo, 32 empresas foram homenageadas, recebendo placas de reconhecimento. Além disso, seis outras empresas sete-lagoanas, também representativas da força industrial e comercial da região, receberam moções de aplausos.

A vereadora Heloísa Frois exaltou a importância de homenagear esses agentes de transformação: "É de suma importância reconhecermos publicamente a inestimável contribuição de cada um de vocês para o desenvolvimento de Sete Lagoas. São vocês que movem a economia, geram oportunidades e constroem um futuro promissor para nossa cidade."

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Geraldir Alves, ressaltou a resiliência e o papel crucial do empresariado: "Parabéns, Heloísa, por essa justa iniciativa. E parabéns aos empresários homenageados, que, mesmo diante dos desafios, persistem em investir, gerar renda e contribuir para o bem-estar da comunidade. O futuro de Sete Lagoas depende do empreendedorismo e da força de vontade de cada um de vocês."

A sessão solene foi um momento de celebrar a história e a força das empresas e indústrias que moldaram Sete Lagoas. Cada homenageado representa um capítulo na trajetória de desenvolvimento da cidade, inspirando novas gerações de empreendedores e construindo um futuro ainda mais próspero para todos.

Empresas e Indústrias:

Empresas que receberam moções:

Da redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI