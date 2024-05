SORTEIO | Concorra a inscrições para o Seminário Varejo Mais Experience Sete Lagoas!

Se você é varejista e precisa aprimorar suas técnicas de vendas, aumentar os lucros e potencializar seu negócio, o Seminário Varejo Mais Experience Sete Lagoas é para você!

E sua chance de aprender sobre isso pode estar bem aqui: o Sebrae em parceria com o SeteLagoas.com.br está sorteando duas inscrições para você participar desta super capacitação que acontecerá no próximo dia 15 de junho no Clube Náutico em Sete Lagoas a partir das 13:30.

Duas pessoas serão sorteadas no dia 05/jun/2024 e receberão uma mensagem no WhatsApp cadastrado com mais informações.

Atenção: é permitido o cadastro de apenas um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

Para participar é simples, basta preencher o formulário abaixo e você já estará concorrendo:



Nome Completo: * Whatsapp: * E-mail * Participar da promoção Name

Seminário Varejo Mais Experience Sete Lagoas

Uma jornada ideal para que os participantes possam aprimorar suas técnicas de vendas e planejar estratégias para as principais datas de vendas para o segundo semestre de 2024. Nosso objetivo é levar conhecimento e troca de experiências e conteúdos consistentes que possam ser materializados trazendo bons resultados para os pequenos negócios do Varejo.

Venha adquirir novos conhecimentos, aprender técnicas inovadoras e se atualizar sobre as últimas tendências do varejo!

As inscrições estão abertas e o primeiro lote vai até dia 08 de junho! Apra se inscrever, clique aqui.

Da Redação