Sete Lagoas: consultoria gratuita irá instruir pessoas físicas sobre a declaração do imposto de renda

O prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda é 31 de maio e muita gente em Sete Lagoas ainda não fez o preenchimento. Para auxiliar a população, a equipe do curso de Gestão da Faculdade Una Sete Lagoas vai estar no próximo sábado 25 de maio na Cidade de Deus auxiliando os contribuintes que são pessoas físicas.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A consultoria será oferecida gratuitamente, das 8 às 12 horas, na Avenida 3, altura do número 500, bairro Ondina de Vasconcelos (Cidade de Deus), onde é realizada a “Feirinha”. Não precisa marcar horário para ser atendido.

Basta levar documentos pessoais, como (RG, CPF, comprovante de residência). E para quem for solicitar o Imposto de Renda: (RG, CPF, comprovante de residência, documentos pessoais dos dependentes, informe de declaração da empresa).

Estima-se que em 2023, cerca de 25% da população brasileira não entregou a declaração de imposto de renda, sendo que tais pessoas tinham a obrigatoriedade de declarar. Os atendimentos deste sábado serão feitos pelos alunos dos cursos da Gestão, supervisionados pelos professores Marta Martins e Felipe Custódio.

A coordenadora de Cursos da Faculdade Una Sete Lagoas, Cristina Mendes, enfatiza que “o objetivo da ação é auxiliar o contribuinte que não possui o conhecimento técnico para fazer a Declaração de Imposto de Renda, bem como, trazer a prática para os alunos dos cursos da Gestão, cumprindo, assim, o papel da instituição de ensino em auxiliar as demandas sociais da população de Sete Lagoas e região”.

Da Redação com Assessoria de Comunicação - Faculdade Una Sete Lagoas

