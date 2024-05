2ª etapa da campanha de doações Amigos do Sul arrecadou mais 34 toneladas em Sete Lagoas

A segunda etapa da campanha de arrecadação de donativos para a população do Rio Grande do Sul foi encerrada no último sábado, 18, com mais um saldo bastante positivo. Os materiais doados por sete-lagoanos, instituições e empresas, desta vez, encheram caminhões somando 34 toneladas, além das 66 toneladas arrecadadas na semana anterior. No total, foram seis caminhões de donativos somando mais de 100 toneladas de mantimentos, roupas, cobertores e materiais de higiene, além de R$ 5.665,88 em dinheiro. Tudo já foi enviado ao Estado que vive uma das maiores tragédias da história do Brasil.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Prefeitura mais uma vez cedeu o espaço para receber doações em um ponto estratégico, enquanto servidores e voluntários separaram os itens para facilitar o transporte e o processo de doação aos gaúchos. A campanha denominada Amigos do Sul transformou o CAT-JK, localizado na praça Wilson Tanure bem na orla da Lagoa Paulino, em um verdadeiro escritório do bem ao longo de duas semanas. “Uma mobilização muito importante para nossos irmãos gaúchos que estão sendo muito castigados pela chuva que assola suas cidades. Agradeço e parabenizo todos que estão engajados nesta luta”, comentou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz.

A campanha começou por meio de grupos de aplicativos com empresários, comerciantes e transportadores, mas ganhou a adesão de toda a comunidade. Os donativos chegaram a todo o momento e a dedicação dos voluntários foi contagiante. Um exemplo típico de que solidariedade gera mais solidariedade. “Os principais itens doados foram água mineral, cestas básicas, e roupas novas e usadas. A Associação Médica de Sete Lagoas também doou medicamentos diversos. Agradecimentos especiais às empresas e órgãos públicos que ajudaram no sucesso da campanha”, comemorou o analista de sistemas Ubirajara Alencar da Cruz, um dos organizadores da campanha.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM