Iveco apresenta a prefeitos de todo o Brasil ônibus escolar com chassi produzido em Sete Lagoas

Um modelo de ônibus escolar produzido pela Iveco foi apresentado nesta semana para gestores públicos, na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Principal fornecedora de veículos para o programa Caminho da Escola, do governo federal, seu chassi é produzido em Sete Lagoas.

Foto: Iveco / Divulgação

Um dos destaques da Iveco na Marcha a Brasília foi a apresentação do novo modelo 15-210 (ORE 3), com motor de 210 cv e capacidade para 59 alunos + motorista. Além do ORE 3, a marca também oferece o modelo 10-190 (ORE 2), com motor de 190 cv e capacidade para 44 alunos + motorista.

"Os modelos produzidos no Brasil têm a maior potência da categoria, representando uma solução robusta e com excelente relação custo x benefício para a renovação de frota dos municípios brasileiros", afirma Paulo Kazuto, especialista de marketing produto da Iveco Bus.

Os ônibus da Iveco para o programa Caminho da Escola são projetados para oferecer conforto, acessibilidade e segurança aos alunos. Todos os modelos são equipados com ar-condicionado de série, dispositivo de poltrona móvel (DPM) para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e chassi reforçado para maior durabilidade em terrenos difíceis.

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), reúne prefeitos de todo o Brasil para debater temas como federalismo, programas de governo e distribuição de receitas.

Da redação com O Tempo