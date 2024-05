Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta (22)

A quarta-feira (22) em Sete Lagoas será marcada por um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens pela manhã que se dissipam ao longo do dia, dando lugar a uma tarde de poucas nuvens e uma noite serena. As temperaturas variam entre mínima de 15°C e máxima de 27°C, proporcionando um clima agradável para aproveitar o ar livre.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Umidade do ar varia entre 35% e 100%, o que significa que o clima estará agradável, mas lembre-se de se hidratar bem! O vento sopra fraco de sudeste (E-SE) pela manhã, mudando para fraco de nordeste (E-NE) à tarde e à noite.

Confira a previsão do tempo para os proxímos dias:

Quinta-feira: Máxima de 29°C e mínima de 16°C.

Máxima de 29°C e mínima de 16°C. Sexta-feira: Máxima de 30°C e mínima de 16°C.

Máxima de 30°C e mínima de 16°C. Sábado: Máxima de 29°C e mínima de 17°C.

