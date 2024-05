PRO7 é lançada e já apresenta resultados expressivos na captação de eventos

A Agência de Prospecção de Eventos de Sete Lagoas (PRO7) foi lançada nesta terça-feira (21). Parceiros e entusiastas do projeto se reuniram no auditório do Sicoob Credisete, patrocinador da Agência, para conhecerem mais a dinâmica do trabalho. Levar o nome de Sete Lagoas para todo o território mineiro como cidade preparada, e de portas abertas, para receber diversos tipos de eventos é um dos principais objetivos da PRO7.

foto: Maria Eduarda Alves

A formalização da PRO 7, que terá escritório na agência do Sicoob que fica na Rua Equador, é a conclusão de um ciclo para início de outro. O trabalho começou em 2018, seguiu com a criação da marca da cidade e a necessidade de se preparar o município para grandes eventos.

Um dos idealizadores é o empresário Arísio França Jr. que entende a Agência como um “processo de evolução no turismo da cidade que já é consolidado em negócios e tem tudo para ser referencial em eventos”, define.

Uma comitiva de Sete Lagoas esteve em algumas cidades no sul do país, liderada pela consultora do Sebrae, Luciana Thomé, que foi a responsável por apresentar o modelo de negócio da região que a PRO7 começa a implantar em Sete Lagoas. “A iniciativa privada faz a promoção do destino turístico e a prospecção dos eventos porque é ela que vai fazer a efetivação”, disse Thomé durante o lançamento por videochamada.

Incentivador de primeira hora em empreendimentos que promovam o desenvolvimento da cidade, o Sicoob Credisete, viu na PRO7 mais uma grande possibilidade de avanço. A Gerente de Negócios do Sicoob Credisete, Adriana Teixeira, afirma que o trabalho vai “ao encontro com o propósito do Sicoob que é favorecer o ambiente de negócios. Grandes eventos vão vir para Sete Lagoas para fomentar nossa cadeia produtiva. Com muita alegria recebemos a todos hoje para esse lançamento”, comemora.

Fotos: Davi Mello (Tio Brother)

Para que toda a cadeia produtiva da cidade seja beneficiada o apoio de vários parceiros é fundamental. A PRO7 já nasce forte porque um deles é o setor público com o apoio da Prefeitura Municipal. Já fazem parte oito dos principais hotéis e 12 dos melhores restaurantes da cidade. Prestadores de serviços diversos também participam e se aliaram a Sebrae, Sindcomércio Senac, Sesc, ACI, CDL, UAI Eventos e UAI Gastrô.

O responsável por toda essa articulação é o Gestor Executivo da PRO7, Leonardo Campolina, que detalha alguns dos benefícios já sentidos em Sete Lagoas. “Já fizemos captação de eventos universitários para a cidade. Outros dois grandes vão acontecer em Outubro, novas olimpíadas universitárias. A previsão é de receber cerca de 10 mil participantes, injetando R$ 8 milhões em divisa em nosso comércio”.

O gestor se colocou à disposição de potenciais interessados a participarem do projeto. “Se você é empresário, comerciante ou prestador de serviço e enxerga neste trabalho uma oportunidade de ampliar seus negócios, junte-se a nós. Vamos juntos em busca dos resultados. A PRO7 está aberta para sua participação”.

Da Redação com Marcelo Paiva