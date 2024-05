Sete Lagoas: homem que havia pegado carteira em açougue devolve pertence ao dono

O homem que supostamente teria furtado uma carteira esquecida por outro cliente sobre o caixa de um açougue na rua Presidente Kennedy, bairro Papavento em Sete Lagoas, fez a devolução do pertence.

Foto: Redes sociais/Reprodução

Num vídeo que circulou em grupos de mensagens e redes sociais, o primeiro cliente faz o pagamento de sua compra no açougue e se esquece de pegar a carteira que havia deixado sobre o caixa. Pelas imagens que são de uma câmera de segurança no local, o fato teria ocorrido dia 18 de maio por volta das 17h.

O cliente seguinte, ao fazer seu pagamento acaba colocando algumas notas de dinheiro sobre o caixa e, pouco antes de receber o troco pega a carteira que havia sido esquecida, guarda no bolso e sai do estabelcimento.

A reportagem do SeteLagoas.com.br apurou junto à Polícia Militar que até ontem (21) não havia sido registrado boletim de ocorrência dando conta do suposto furto. Segundo informações, o homem teria percebido o engano e voltado ao açougue para devolver a carteira ao dono original. O açougue também publicou ontem em sua rede social que o objeto foi devolvido.

Da Redação

