Personagens do Projeto Tsunami Amarelo de Sete Lagoas são destaque em campanha nacional da Chevrolet

O bem-sucedido projeto de educação no trânsito da Prefeitura de Sete Lagoas, coordenado pelo Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, continua fazendo sucesso a nível nacional. Depois de vencer a 6ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo 2023, seus personagens ganharam evidência em publicação especializada do site uol.com.br focando na campanha institucional do Maio Amarelo 2024 da marca de veículos Chevrolet.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em 2014, para conscientizar por um trânsito seguro e sem acidentes e tem visibilidade mundial. A proposta foi motiva por um decreto conjunto, de 2011, da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a “primeira década de ações para a segurança no trânsito”.

Os destaques foram os personagens Daniévola e Transmorte, principais atores do projeto "Tsunami Amarelo". A interpretação é da diretora do Departamento de Educação no Trânsito, Daniela Maia. No vídeo, elas trazem mensagens lúdicas, buscando conscientizar os motoristas e futuros condutores sobre um trânsito mais seguro. Daniévola conta parte de sua trajetória, como se transformou de uma fada má à fada madrinha do trânsito para lutar contra a rival Transmorte, com exemplos de situações corriqueiras no trânsito. O vídeo foi roteirizado por Daniela Maia e Ronaro Ferreira, Observadores Certificados do ONSV, produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas.

A reportagem especial destaca ainda o lançamento da campanha “Juntos na Direção da Vida”. “O movimento pretende justamente valorizar todos os condutores que fazem as escolhas certas no trânsito brasileiro que, assim como a Chevrolet, valorizam a vida!”, destaca site.

Neste sentido, a marca internacional de veículos escolheu vídeos de “brasileiros que não só respeitam todas as leis, tornando o mundo da mobilidade mais seguro, mas também inspiram e engajam outros a fazer o mesmo”. O "Tsunami Amarelo" foi um dos três selecionados no Brasil. “Foi um trabalho feito com muito carinho e dedicação. O envolvimento do público com as personagens mostrou que a proposta de conscientizar foi cumprida. A campanha chegou a 16 estados e atingiu mais de 100 mil pessoas. Agradeço aos parceiros que fizeram parte deste trabalho e esta publicação pelo reconhecimento”, comentou Dani Maia.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM