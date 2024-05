Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta (23)

A quinta-feira (23) será um dia de sol radiante, com poucas nuvens para enfeitar o céu da cidade. A manhã desponta com temperaturas amenas, em torno de 16°C, mas a tarde promete um calorzinho agradável, com máxima de 29°C. A noite segue com o céu aberto e poucas nuvens, ideal para um relaxante passeio ao ar livre.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Ventos fracos e umidade controlada completam o cenário perfeito. Durante o dia, o vento sopra fraco de sudeste a nordeste, enquanto à noite, a direção muda para nordeste a leste. A umidade se mantém em níveis confortáveis, variando entre 40% e 80%.

Confira a previsão para os próximos dias na cidade:

Sexta-feira: 30º / 16º

30º / 16º Sábado: 30º / 17º

30º / 17º Domingo: 28º / 17º

28º / 17º Segunda-feira: 29º / 15º

Da redação