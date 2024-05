Gruta Rei do Mato fará manejo de fogo às margens de rodovias; veja as orientações

Entre os dias 27 e 29 de maio será realizado na Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas o Manejo Integrado do Fogo (MIF). A ação serve para eliminar o capim invasor às margens das rodovias BR-040 (sentido Belo Horizonte) e MG-238 (sentido Inahúma), prevenindo a ocorrência de incêndios florestais que poderiam adentrar a Unidade de Conservação.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

O manejo ocorrerá dias 27, 28 e 29 de maio de 07h às 17h. O monumento natural solicita aos transeuntes que, ao avistar fumaça nestes locais de aplicação do manejo, não seja acionado o Corpo de Bombeiros pelo 193 para não sobrecarregar a instituição.

Regulamentado desde 2021, o Manejo Integrado do Fogo tem sido uma ferramenta eficaz para prevenção aos incêndios na Gruta Rei do Mato que, desde sua aplicação, zerou a ocorrência de incêndios.

Vinícius Oliveira com informações do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato