Passando a Limpo desta sexta-feira (24) recebe a advogada Muriel Azeredo

No programa Passando a Limpo desta sexta-feira (24), será a vez de receber a advogada Muriel Corrêa Azeredo Mendes.

Foto: Arquivo Pessoal

Especialista em direito previdenciário e membro ativo da comissão estadual e municipal do setor na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Muriel trará seu conhecimento e experiência para discutir temas pertinentes à área.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é um programa do site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, no Youtube do site, e pelo Instagram (@setelagoas) todas as sextas-feiras, a partir das 08h. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto para o WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

Imagem: SeteLagoas.com.br

Da redação