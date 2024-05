VÍDEO: Filho de ex-delegado morto em Sete Lagoas se pronuncia sobre o caso

Na tarde desta quinta (23) o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Hudson Maldonado Jr., filho do ex-delegado e advogado em Sete Lagoas Hudson Maldonado assassinado ontem (relembre o caso) se pronunciou sobre os acontecimentos em vídeo gravado após o sepultamento do pai.

Plantão Regional 24h/Reprodução

“Agradeço imensamente as mensagens de condolências nesse momento de tamanha dor. Meu pai partiu de uma forma cruel, e notou-se uma divulgação de que o autor estaria acertando uma dívida de 18 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais, aqui de Sete Lagoas de onde eu falo, já apurou o crime. O autor, na verdade, é um ex-policial civil que, em 2006, foi expulso da gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais em razão de corrupção”, começa dizendo Hudson Maldonado Jr.

Hudson Maldonado Jr. fala também que tal expulsão aconteceu depois de uma senhora ter procurado seu pai como advogado por ter sido vítima de extorsão do autor. O advogado teria então produzido e apresentado as provas contra o acusado à corregedoria, ocasionando na expulsão do homem da corporação.

O delegado acrescentou que o autor agiu de maneira fria e calculista. “[Ele] aguardou 18 anos e foi à procura de meu pai, um homem idoso, de 86 anos – vítima de dois AVCs [acidentes vasculares cerebrais] e inválido, que ficava sobre uma cama, imóvel, magro – e praticou a barbárie".

Hudson Maldonado Jr. declara acreditar na idoneidade de seu pai e que a justiça será feita. Diz também que permanecerá na cidade auxiliando nas investigaçõe dentro das suas limitações funcionais: "Acabei de sepultar meu pai, mas acredito na justiça dos homens e na justiça divina”.

Veja a declaração na íntegra:

Da Redação com Plantão Regional 24h