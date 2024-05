Família busca por ente desaparecido há mais de 15 dias em Sete Lagoas

Está desaparecido desde o último dia 4 de abril Douglas Rocha de Almeida (30 anos). Ele foi visto pelo centro de Sete Lagoas e desde então não se tem notícias.

Foto: arquivo pessoal

Douglas não tem nenhuma doença crônica e a família não suspeita do motivo do desaparecimento. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas aos telefones 31 99952-7904 ou 38 99875-8606.

Da redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI