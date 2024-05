Confira a previsão do tempo para esta sexta (24) em Sete Lagoas

A sexta-feira em Sete Lagoas será marcada por um céu radiante, com o sol a brilhar forte desde as primeiras horas da manhã. Poucas nuvens aparecerão para dar um leve toque de suspense ao dia, mas não se preocupe, a chuva ainda está longe.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Túlio Thales

As temperaturas serão agradáveis, com uma mínima de 15°C para refrescar a manhã e uma máxima de 30°C para aquecer a tarde. Um vento fraco de nordeste a leste soprará durante a manhã, enquanto à tarde a direção mudará para oeste a noroeste.

A umidade do ar ficará entre 37% e 83%, proporcionando um ambiente confortável para aproveitar o dia ao ar livre.

Fim de semana

A previsão para o sábado (25) é de sol, com algumas nuvens e sem chuvas, com máxima de 30°C. Já para o domingo (26) se espera um dia marcado com aumento de nuvens pela manhã, uma pequena probabilidade de chuva na parte da tarde, com máxima de 27°C.

Lembre-se: a previsão do tempo pode mudar.

Da redação