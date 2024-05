Passando a Limpo: dúvidas na aposentadoria com Dra. Muriel Azeredo

O Programa Passando a Limpo recebeu hoje (24) a advogada Muriel Corrêa Azeredo Mendes, especialista em direito previdenciário. Na pauta, vários assuntos ligados à aposentadoria e concessão de benefícios assistenciais.

Álvaro Vilaça, Dra. Muriel Azeredo e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Dra. Muriel Corrêa explica que cada caso é único e merece ser analisado com atenção. Isso porque as variáveis envolvidas são muitas e, durante a vida, a carreira trabalhista de uma pessoa pode passar por mudanças em termos de salário, cargos, estados de saúde, entre outros.

As dúvidas podem ser tiradas e as estratégias traçadas atrevés de um planejamento previdenciário. É nesse planejamento, por exemplo, que é definido se é melhor se aposentar mais cedo e receber menos (mas garantir o benefício por mais meses), ou trabalhar mais alguns anos fazendo as contribuições ao INSS e receber uma aposentadoria mensal maior no futuro.

Dra. Muriel atua também em casos de aposentadoria por invalidez e concessão de benefícios durante períodos de afastamento por acidentes de trabalho ou doenças, outra área que também gera dúvidas e demanda soluções específicas para cada trabalhador.

Além disso, situações como as de trabalhadores com mais de um emprego, aqueles que contribuem acima do teto do INSS, de pessoas idosas que nunca contribuíram para o INSS e daqueles que por ventura possuem contribuições atrasadas também foram debatidas no programa.

Por fim, a principal dica deixada por Muriel Azeredo é de que o contribuinte procure profissionais capacitados para cuidar de seu processo de aposentadoria, haja visto a complexidade que o tema ganhou nos últimos anos.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:

O trabalho da Dra. Muriel Azeredo também pode ser acompanhado pelo seu Instagram @murielazeredo.

Vinícius Oliveira