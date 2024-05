VÍDEO: fisioterapeuta quebra osso após colisão com bicicleta no Verde Vale

Na manhã de quarta-feira (23), a vida da fisioterapeuta Ana Carolina Silva Martins (26 anos) teve uma reviravolta: enquanto trafegava com sua moto pela Avenida Doutr Milton Moreira Avelar, no bairro Verde Vale, ela acabou colidindo com um ciclista que atravessava a rua. Ela aponta que não teve socorro do homem e amarga prejuízos com o acidente.

Ana Carolina teve um osso da mão esquerda quebrado, seis pontos em um dos dedos, além de escoriações na boca e costas. "[Como] sou fisioterapeuta, então preciso da mão pra absolutamente tudo, tive que parar todos os meus atendimentos", lamenta a profissional, que terá que permanecer de repouso por 30 dias.

O ciclista que aparece nas imagens até agora não foi localizado. Segundo Ana Carolina, ele seria morador do Verde Vale, mas não conseguiu informações sobre ele. "Estamos tentando fazer o possível pela segurança, das demais pessoas, que não aconteça de novo. O rapaz deu muito sorte por não ter colidido com um carro; e coloca a segurança de todos em risco", comenta.

No mesmo dia do acidente um boletim de ocorrência foi realizado.

Filipe Felizardo