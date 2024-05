Sol e Nuvens dominam o fim de semana com máxima de 29 °C em Sete Lagoas

Se prepare para um fim de semana de céu dividido em Sete Lagoas! O sol vai dar o ar da graça, mas também terá espaço para algumas nuvens, que podem até trazer chuvas rápidas no domingo. As temperaturas prometem esquentar, com a máxima chegando aos 29 °C.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

No sábado (25/05), o dia amanhece com muitas nuvens, mas logo abre espaço para o sol, que reina absoluto durante a tarde e a noite. A temperatura máxima chega a 29°C, ideal para quem busca um refrescante banho de piscina ou um delicioso sorvete. A noite promete ser tranquila, com temperaturas amenas em torno de 17°C.

No domingo (26/05), o sol se despede, dando lugar a um céu nublado durante a tarde e a noite. Mas não se preocupe, as temperaturas continuam agradáveis, com máxima de 28°C e mínima de 17°C. A umidade do ar, no entanto, aumenta consideravelmente, chegando a 90% no período da tarde, á uma pequena probabilidade de chuva.

Da redação