OAB cria comissão para investigar caso Hudson Maldonado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seção Minas Gerais - instituiu uma comissão para acompanhar as investigações do assassinato brutal de Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, advogado e ex-delegado, em Sete Lagoas. A criação da comissão se baseia na presunção, de acordo com apurações preliminares, de que a morte de Hudson esteja relacionada ao exercício da advocacia, conforme nota oficial da OAB.

Foto: Reprodução/ Internet

A comissão é composta pelos advogados Adilson Geraldo Rocha, Marcos Aurélio de Souza Santos e Ércio Quaresma Firpe. A OAB ressalta a necessidade da medida em virtude da natureza do crime, que teria sido motivado pela atuação profissional da vítima.

Suspeito de assassinato se entrega

Na última sexta-feira (24), Rodrigo César Costa Barbosa, ex-policial civil expulso da corporação há 18 anos e principal suspeito do crime, se entregou às autoridades. Em depoimento, Rodrigo alegou que não pretendia matar o ex-delegado.

Segundo a delegada Fernanda Mara de Assis Costa, Rodrigo buscava a reversão de sua expulsão da polícia, ocorrida há 18 anos. No entanto, ele teve suas tentativas negadas em primeira e segunda instâncias, e na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também indeferiu seu pedido de reintegração. A delegada afirma que essa última negativa teria reavivado o sentimento de rancor contra Hudson Maldonado, que atuou no processo de expulsão do ex-policial na época.

Da redação com Itatiaia