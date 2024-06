Sete Lagoas: Santa Helena Valley e Sebrae unem esforços para construir agenda de inovação

Um município que deseja se consolidar como "cidade inteligente" deve pensar constantemente em inovação, em todos os setores, do público ao privado, dos pequenos e corriqueiros problemas aos grandes desafios, seja a curto, médio e longo prazos. Com isso em mente, o grupo de startups e empreendedorismo Santa Helena Valley, em parceria com o Sebrae Sete Lagoas, vem unindo esforços para a construção de uma agenda de inovação de Sete Lagoas.

Segundo o líder de comunidade Roni Magnos, esta agenda está sendo construída para a transformação do nosso território com a participação de diversas entidades, empresas e poder público. "Formamos um grupo de governança corporativa que se reúne mensalmente para fomentar de forma eficiente a inovação em Sete Lagoas. No próximo dia 11 de Junho, a agenda entra em uma nova etapa e iremos nos reunir na Faculdade Ciências da Vida, às 14h. A agenda é aberta a todos que queiram movimentar e tornar nossa cidade mais inovadora", convida.

Carta

Para consolidar o propósito do grupo, um pacto para a ativação do ecossistema de inovação da cidade foi criado. "Nós, os signatários desta carta, representando uma ampla gama de setores, incluindo instituições acadêmicas, empresas, entidades governamentais, associações comerciais, cooperativas e organizações da sociedade civil, reconhecemos a importância estratégica de um ambiente de inovação robusto para o desenvolvimento sustentável e a competitividade de Sete Lagoas", afirma a carta de intenções.

Segundo o texto, o objetivo é estabelecer um compromisso colaborativo para ativar e sustentar um ecossistema de inovação em Sete Lagoas, visando transformar a cidade em um centro de criatividade, tecnologia e empreendedorismo. Seus princípios gerais são a colaboração, a inclusão, a sustentabilidade e a transparência. Entre as ações propostas, estão a criação de uma governança colaborativa, o desenvolvimento de infraestruturas que facilitem a inovação e o empreendedorismo, o fomento à educação e capacitação, incentivos para a inovação, além de organização e apoio de eventos que promovam o networking e a colaboração.

Encontros

Já participaram das reuniões: Sebrae, Unimed Sete Lagoas, CDL, ACI, Helenas, CDL Mulher, ACI Jovem, SEED-MG, Evolue.me, Vuei UFSJ, Why Hub, Faculdade Ciências da vida, Unifemm, Faculdade Athenas, Happy Hour Criativo, Escola SENAI, SICOOB Credisete, representantes do Governo Municipal, Escola Técnica Municipal, Associação Fórum da Música de Sete Lagoas, Escola Técnica de Sete Lagoas, entre outras empresas. Para participar do grupo e obter mais informações, o telefone é (31) 99486-8088.

Texto por Marcelo Sander