Veja como fica o tempo em Sete Lagoas no feriadão de Corpus Christi

O sol será o grande astro do feriadão de Corpus Christi em Sete Lagoas, mas a companhia das nuvens também estará garantida. Segundo as previsões, a quinta-feira (30) será marcada por um amanhecer com muitas nuvens, que gradualmente se abrirão para dar lugar ao sol radiante.

No entanto, a tarde pode trazer pancadas de chuva isoladas, que não devem atrapalhar os planos dos setelagoanos. A noite volta a ser dominada pelas nuvens, mas sem previsão de precipitação.

As temperaturas permanecerão agradáveis durante todo o feriadão, com mínima de 14°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 90%, garantindo um clima ameno e confortável.

O vento sopra fraco do sudeste durante todo o dia, proporcionando uma sensação agradável de frescor.

Atenção: É importante lembrar que a previsão do tempo pode sofrer alterações.

Da redação