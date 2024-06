O frio chegou? Veja previsão do tempo para esta sexta (31) em Sete Lagoas

No último dia do mês de maio os setelagoanos amanheceram sentindo frio. Com mínima de 12°C a sensação provocada deve se repetir nas próximas semanas.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Por volta das 04h os termômetros marcaram a mínima do dia em 12°C. O tempo continuará fresco até o meio da tarde quando a temperatura sobe até a máxima de 25°C.

O céu pode ter poucas nuvens com apenas 2% de chance de chuva. A umidade do ar que estava em 95% às 06h tende a baixar para 49% próximo das 14h, indicando a importância de se manter hidratado.

O sol se põe às 17h25 e lua é minguante esta noite.

Da Redação com Climatempo