Semana do Meio Ambiente começa na próxima segunda (03) em Sete Lagoas

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária - preparou uma programação especial de eventos como plantio de mudas, oficinas, blitz educativa e visitas tendo como um dos destaque o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis.

Imagem: Alan Junio

A abertura da programação será na próxima segunda-feira, 3 de junho, na E. M. Nádia Lúcia que desenvolve o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis com exposição de desenhos com o tema emergências climáticas; entrega do sabão solidário, produzido com o óleo de cozinha residual que os alunos recolheram em suas casas; plantio de mudas de árvores; oficinas com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que farão abordagem aos cuidados com os animais domésticos; encerramento da campanha de doação de ração, que será destinada à Aspa 7.

O programa também será tema do trabalho com os alunos da E. M. Professor Edson Abreu. Além disso, haverá plantio de mudas na avenida Vila Lobos e orla da Lagoa da Boa Vista com envolvimento de estudantes de outras escolas de Sete Lagoas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária também apoia uma caminhada até a Serra de Santa Helena promovida pelo Colégio Promove. Além disso, para fechar o mês de junho, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) realiza oficinas nas escolas Professor Edson Abreu (dia 26, de 13h às 15h) e Nádia Lucia (dia 27, de 9h30 às 11h) abordando a fauna silvestre e com o tema “Pássaros Livres”.

DURANTE TODO ANO

As ações na área ambiental são diversificadas e várias estão em curso. A Prefeitura participa do Programa de Educação Ambiental, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e foi selecionada para o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis atendendo aos critérios rigorosos do edital. O Programa capacita gestores e educadores do município para desenvolverem, com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, temas com grande relevância como cidadania, meio ambiente e sustentabilidade.

PROGRAMAÇÃO

Semana de Meio Ambiente/2024

03/06 – 8h às 11h – Programa Jovens Mineiros Sustentáveis – E. M. Nádia Lúcia Ferreira Alves.

04/06 – 13h30 às 16h30 - Programa Jovens Mineiros Sustentáveis - E. M. Professor Edson Abreu.

05/06 – 9h - Plantio de mudas - Projeto Adequação de Arborização da Av. Vila Lobos. Participação dos alunos do Colégio Caetano.

05/06 – Manhã e tarde – Blitz educativa com alunos da E. M. Luzia Barbosa – orla da Lagoa da Boa Vista.

05/06 – 7h – Apoio a caminhada do Colégio Promove até a Serra de Santa Helena, concentração na Praça São Pedro.

06/06: 9h - Plantio de mudas na Orla da Lagoa Boa Vista, com a participação dos alunos da E. M. Luzia Barbosa.

07/06 - 9h - Plantio de mudas, Projeto Adequação de Arborização da Av. Vila Lobos. Horário, com alunos do Projeto Criar SESC/Sete Lagoas.

26 e 27/06 – Oficina do IEF nas escolas Professor Edson Abreu e Nádia Lúcia - Tema: Pássaros Livresa

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom