Obras de revitalização seguem no Parque da Cascata em Sete Lagoas

Logo na entrada a faixa indica: as obras de revitalização do Parque da Cascata, localizado na Serra de Santa Helena, seguem sendo feitas. Na manhã da quarta-feira, 29 de maio, o prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade conferiram o avanço do projeto que contempla todos os espaços e vai criar novas áreas de lazer e esporte. As obras foram iniciadas há aproximadamente 45 dias pela Codesel que também é responsável pela capina e limpeza do espaço.



Foto: Ascom PMSL

Em fevereiro deste ano o SeteLagoas.com.br adiantou numa entrevista exclusiva os projetos para o Parque da Cascata (relembre aqui).

“Este projeto de revitalização segue um plano para, literalmente, transformar o Parque da Cascata sem perder sua riqueza ambiental. Em breve vamos entrar este importante ponto turístico para visitantes de Sete Lagoas e de outros municípios do Brasil e do mundo”, comentou o prefeito.

Sete Lagoas é uma cidade privilegiada por ter uma área com uma vegetação rica de 195 hectares em local tão atrativo. O Parque da Cascata merece atenção especial da administração municipal. “O local já tem uma estrutura formidável, mas ela estava totalmente deteriorada. Este projeto de revitalização faz parte de nosso plano de transforma Sete Lagoas em uma cidade realmente turística. Integram este plano para a Serra de Santa Helena, a rampa de voo livre e o deck panorâmico”, explicou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Foto: Ascom PMSL

Segundo a arquiteta paisagista responsável pelo projeto, a reforma privilegia a contemplação da natureza e a prática de esportes ao ar livre. “Com isso, exploramos tanto às áreas de lazer como as de práticas esportivas. Trabalhamos mobiliários diferentes e o paisagismo de todo parque”, esclarece Tatiana Carneiro. As estruturas dos imóveis também estão sendo pensadas para receber bem os visitantes.

“O projeto prevê lojas de souvenir, lanchonete, sorveterias e banheiros para atender famílias e os esportistas”, completou a arquiteta.

Foto: Ascom PMSL

De acordo com a direção da Codesel a expectativa é que a primeira etapa da reforma seja entregue até o fim de junho. “Neste momento, estamos com uma equipe de vinte trabalhadores. Uma obra pensada para dar mais acessibilidade às pessoas e fomentar o turismo da cidade”, comentou Valéria Pereira da Costa Silva, diretora presidente da Codesel.

“A primeira etapa vamos entregar ainda no próximo mês e o restante vamos desenvolver entre agosto e setembro”, confirmou Carlos Eduardo Fernandes Figueiredo, diretor operacional da companhia.

Em paralelo, um edital de licitação está sendo elaborado para que a iniciativa privada assuma a direção do parque. A ideia é que o espaço também possa receber eventos diversos conciliando lazer, turismo, esporte e conservação.

*Matéria atualizada às 11:15 - 31/05/2024

Da Redação com Ascom - PMSL