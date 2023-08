Feconex 2023 é inaugurada em um evento robusto

E foi dada a largada para a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex). Em uma abertura para expositores, imprensa e autoridades, o evento mostrou que será mais robusto em 2023.

Foto: Feconex / Reprodução

Abertura

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACISEL) José Roberto da Silva salientou que a feira era uma necessidade que a cidade tinha de unir o setor produtivo e mostrar sua pujança - inspirada na FENICS, exposição organizada em Montes Claros, norte de Minas, a "irmã caçula" chama a atenção pelo tamanho: nesta edição, são mais de 200 expositores em 217 estandes.

Pelo poder público nas esferas estaduais e municipal, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB) ressaltou que o papel do estado é, se possível, não atrapalhar o empresário. O chefe do legislativo mineiro também citou pautas caras (e ainda não resolvidas) para Sete Lagoas, como a MG 424, agora sem previsão de licitação ou reforma à frente.

O prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro (Patriota) assinou um decreto garantindo que as licitações realizadas pelo município terão, por preferência, a contratação de empresas da cidade mesmo que elas tenham 10% do valor acima da mais em conta em um certame.

Estrutura

Repetindo a dobradinha do ano passado em estar instalada no estacionamento da Arena do Jacaré, a Feconex trouxe novidades para quem irá visitar a feira: em parceria com a Turi, foi colocada uma linha de ônibus exclusiva para o evento. Isso faz com que diminua um pouco o grande gargalo que é chegar até o local e encontrar estacionamento.

Falando em estacionamento, os expositores agora têm um espaço exclusivo (e gratuito, apenas para um veículo) para eles; para visitantes e outros, é cobrado R$ 30 e foi estendido o espaço para guardar carros, com uma espécie de "transfer", onde uma van leva os interessados até a portaria do evento.

Cobertura

O SeteLagoas.com.br é mais uma vez parceiro de mídia do evento e contará com um estúdio dentro da feira. De quinta-feira (17) até sábado (19), nossa equipe estará atualizando as informações em tempo real, nas redes sociais e em nosso portal.

