Prefeitura de Sete Lagoas abre processo seletivo para contratar Analista de Sistemas

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou, nesta quarta-feira, 29 de maio, no Diário Oficial do Município, o Edital 001/2024, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Analista de Sistemas. As inscrições gratuitas poderão ser realizadas de 7 a 17 de junho de maneira online preenchendo o formulário disponivel no site da Prefeitura.

Foto: Reprodução/ Internet

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação, por meio da Comissão Especial, é responsável por todas as etapas do processo que terá duas etapas de caráter eliminatório: primeiramente a análise curricular e, apenas para os candidatos que comprovarem os requisitos exigidos, será aplicada prova objetiva. Será aberta uma vaga para ocupação imediata e outra de cadastro de reserva com remuneração de R$ 2.549,02 e carga horária semanal de 20 horas.

São pré-requisitos para participar do processo: habilitação em curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia de Software; experiência mínima de seis meses com o software de gestão pública municipal e-cidade.

Atribuições dos cargos, questões relacionadas à prova objetiva, documentação necessária, prazos e demais normas estão definidas no EDITAL onde também é apresentado o cronograma completo do processo. A classificação final será divulgada no dia 5 de julho.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM