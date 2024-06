Codesel homologa processo seletivo para contratar Capinador e Operador de Roçadeira

A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) publicou no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (28), a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter temporário de Capinador e Operador de Roçadeira. A lista traz os nomes dos candidatos aprovados na avaliação curricular e suas respectivas notas.

Foto: Divulgação/ PMSL-ASCOM

Serão oferecidas 25 vagas para o cargo de Capinador com salário de R$ 1.451,61 e 10 vagas para Operador de Raçaceira com vencimento de R$ 2.060,00. Além da contratação, também será formado cadastro de reserva. Foi considerado classificado o candidato que conseguiu nota igual ou superior a 50% da avaliação curricular. Todas as normas do processo estão definidas no edital.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM