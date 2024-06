Secretaria Municipal de Educação faz nova convocação de aprovados em concurso público

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou no Diário Oficial do Município da última quarta-feira, 29 de maio, nova relação de candidatos habilitados e aprovados em concurso público. São mais de 90 convocados para nomeação efetivas em vários cargos.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Os candidatos devem apresentar a documentação exigida a partir do dia 19 de junho na Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação (rua Lassance Cunha, 174, Centro). O cronograma também está detalhando no Diário Oficial.

As convocações são para os seguintes cargos: Assistente de Turno, Assistente Social, Auxiliar de Secretaria, Cuidador Infantil, Inspetor Escolar, Instrutor de Informática, Pedagogo, PEB com atuação nos anos finais Língua Portuguesa, PEB com atuação nos anos finais Matemática, PEB com atuação nos anos Iniciais ou finais Educação Física, PEB com atuação nos anos finais Geografia, PEB com atuação nos anos finais Ciências, PEB com atuação nos anos finais Ensino Religioso, PEB com atuação na Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais, Psicólogo Escolar, Servente Escolar e Técnico em Educação.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom