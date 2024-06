Ministério Público de Minas lança concurso de cartuns "Educação, Justiça e Arte"

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Educação (Caoeduc), o Observatório de Comunicação (Lei.A), e a entidade Cartunistas Mineiros Associados (Cartuminas), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), lança nesta segunda-feira (3/6) o Concurso de Cartuns "Educação, Justiça e Arte". Com o tema "Ensinar e Aprender", a iniciativa visa estimular o pensamento crítico e a produção criativa dos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de Minas Gerais.

Imagem: Ilustrativa

O cartum, definido como uma ilustração humorística atemporal sobre temas universais como o cotidiano e os comportamentos humanos, é uma forma de expressão artística que, assim como a letra de uma música de rap, o roteiro de um filme, uma peça de teatro ou uma pintura, pode ser utilizada para "ensinar e aprender".

A secretária de Estado Adjunta de Educação, Geniana Guimarães Faria, destaca que iniciativas envolvendo artes promovem o engajamento dos estudantes e melhoram o ambiente escolar ao abordar aspectos socioemocionais. "O cartum é um gênero textual que, por meio do humor, propõe a reflexão sobre temas relevantes. Muitos estudantes que gostam de desenhar podem expressar por meio de desenhos o que não conseguem verbalmente", explica.

Como Participar

Os estudantes do ensino médio da rede pública de Minas Gerais interessados em participar devem criar um cartum que aborde o tema "Ensinar e Aprender", preencher o formulário online disponível no site www.justicaearte.com.br e enviar sua criação até o dia 9/8. Os trabalhos selecionados por uma comissão julgadora serão premiados, assim como suas respectivas escolas, e participarão de uma exposição coletiva ao lado de trabalhos de renomados cartunistas de todo o país.

Ana Carolina Zambom, promotora de Justiça e coordenadora do Caoeduc/MPMG, enfatiza a importância de usar a linguagem artística para envolver os estudantes na reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. "Estamos sempre aprendendo, seja com nossos professores, colegas, tecnologias ou a natureza. Usamos a linguagem artística para estimular os estudantes a refletirem sobre o processo de 'ensinar e aprender' e democratizar essa reflexão sobre a educação no Brasil", afirma.

Justiça e Arte

Criado em 2021 pelo Observatório de Comunicação (Lei.A), pela Associação Cartuminas e pelo Caoet/MPMG, o projeto "Justiça e Arte" utiliza charges e cartuns para tornar temas jurídicos acessíveis à sociedade civil e explicar o papel do Ministério Público. "O projeto segue a lógica do MPMG de buscar uma linguagem que explique às pessoas seus direitos e como buscá-los", explica Zambom.

A atual edição contou com a participação de 12 dos mais relevantes cartunistas do país, como Laerte, Adão Iturrusgarai, Bennet, Marcos Jacobsen, João Montanaro, Lafa, Duke, entre outros, e 12 promotores de Justiça do MPMG ligados à defesa da Educação, da Criança e do Adolescente. Cada cartunista produziu uma charge sobre um direito relacionado à Educação, abordando temas como educação inclusiva, transporte escolar, gestão democrática, protagonismo juvenil e cultura de paz nas escolas. A partir das charges, também foi produzida uma websérie com promotores e chargistas.

Da Redação com Agência Minas