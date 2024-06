Recapagem em Sete Lagoas divulga vagas incluindo oportunidade para PcD

O Grupo Santa Helena Pneus de Sete Lagoas está contratando profissionais para os cargos de auxiliar de recapagem, auxiliar de loja e auxiliar de seviços gerais em vaga voltada para pessoa com deficiência (PcD).

Interessados podem enviar currículo para recrutamento@pneussantahelena.com.br.



Auxiliar de Recapagem

Profissional para auxiliar em todas as atividades do processo de reforma de pneus e consertos nos mesmos.

Experiência e requisitos exigidos: 06 meses de experiência na área de produção.

Horário de trabalho: 12h às 22h, segunda a sexta.



Auxiliar de Loja

Experiência e requisitos exigidos: experiencia como atendente, balconista, caixa.

Horário de trabalho: 13:40 às 22h, escala 6x1 de terça-feira a domingo.



Auxiliar de Serviços Gerais PCD

Atuação nos pátios da empresa.

Experiência e requisitos exigidos: experiência com higienização

Horário de trabalho: 08h às 17h, segunda a sexta.

