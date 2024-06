Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anuncia concurso público: Inscrições começam em 22 de julho

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou a abertura de um novo concurso público com remuneração inicial de até R$ 5.097,11. As inscrições ocorrerão de 22 de julho a 23 de agosto, oferecendo um total de 329 vagas.

Imagem: BHAZ

Os concursos visam selecionar candidatos para os Cursos de Formação de Oficiais (CFO), Formação de Soldados Bombeiros Militares (CFSd MG), Formação de Soldados Especialistas (CFSd Especialistas) e para o Estágio Preparatório de Saúde (EPOSau) para o ano de 2025. O certame será conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Requisitos e Inscrições

Para participar, os candidatos devem cumprir requisitos como possuir idoneidade moral, aptidão física, sanidade física e mental, e serem aprovados em avaliação psicológica. É necessário ter nível de escolaridade superior e carteira de habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, no mínimo, categoria B.

Inscrições para CFO 2025 e EPOSau 2025: R$ 220, com provas previstas para 22 de setembro.

Inscrições para CFSd e CFSd Especialista: R$ 101, com provas previstas para 29 de setembro.

Salários

Durante o curso de formação, a remuneração é de R$ 4.360,83. Após a conclusão, os valores passam a ser R$ 5.097,11. Para as 21 vagas do Curso de Formação de Oficiais (CFO), a remuneração inicial é de R$ 7.175,30, com aumento para R$ 11.037,15 após o período de formação.

O concurso representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de Bombeiro Militar em Minas Gerais, oferecendo estabilidade e bons salários.

Da Redação com Por Dentro de Tudo