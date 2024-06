Associação de Sete Lagoas abre inscrições para oficina gratuita de percussão

Em um ritmo contagiante de tambores e ancestralidade, a Associação Nzo Kiambeta Njimbo convida a comunidade de Sete Lagoas a mergulhar no universo da percussão afro com uma oficina gratuita. Ministrada pelos renomados mestres Tatá Nbele Avuila e Tatá Ntuami, a iniciativa busca formar novos percussionistas, fortalecer a cena cultural local e celebrar a riqueza da tradição africana.

Foto: Reprodução

Com duração de 4 meses e acessível em LIBRAS, a oficina oferece aos participantes a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a técnica de percussão afro, desde os ritmos básicos até as nuances mais complexas. As aulas, realizadas sempre às sextas-feiras, das 18h às 21h, serão um espaço de aprendizado, troca de experiências e conexão com a cultura afro-brasileira.

Vagas limitadas e inscrição gratuita:

Para participar da oficina, não é necessário ter experiência prévia em música. As 20 vagas disponíveis serão preenchidas por meio de inscrição online, que pode ser feita até o dia 10 de junho através do perfil do Instagram da associação: @nzokiambetanjimbo.

"É um sonho realizado trazer essa oficina para Sete Lagoas. Sempre acreditamos que seria possível", afirma Alexandre Kisá, gestor do ponto de cultura e presidente da associação. A iniciativa, que faz parte da manutenção do Ponto de Cultura Nzo Kiambeta Njimbo, é viabilizada pela Lei Paulo Gustavo do Governo de Minas Gerais.

Serviço:

Oficina de Percussão

Início das aulas: 14 de junho de 2024 (sextas-feiras)

14 de junho de 2024 (sextas-feiras) Duração: 4 meses

4 meses Local: Associação Nzo Kiambeta Jimbo (Rua Jurandir Luiz de Souza, nº15, Bairro Santa Felicidade)

Associação Nzo Kiambeta Jimbo (Rua Jurandir Luiz de Souza, nº15, Bairro Santa Felicidade) Oficina gratuita

Djhéssica Monteiro com ASCOM