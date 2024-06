Empresa de projetos automotivos divulga vagas de estágio e projetista para Sete Lagoas

A STEP Engenharia, empresa de origem Italiana com mais de 30 anos de mercado no ramo de projetos automotivos, está contratando estagiário e projetista e analista de produto para atuar em Sete Lagoas. A empresa informa que abrirá um novo escritório em breve na cidade. Confira a seguir as informações para se candidatar.

Foto ilustrativa: Freepik

VAGA DE ESTÁGIO (SETOR AUTOMOTIVO)

Modalidade: Presencial

Horário: 08:30 - 15:30 (01 hora de intervalo)

Requisitos Obrigatórios:

Estar cursando Técnico em Mecânica, Mecatrônica, Automação

Residir em Sete Lagoas

Requisitos Desejáveis (não mandatório):

Conhecimento em desenho técnico mecânico

Conhecimentos em software CAD

Detalhes da Vaga:

Bolsa Estágio(R$ 1.000,00)

VR Flexível (R$ 25,00/dia)

Vale transporte/Mobilidade

Seguro de vida





PROJETISTA E ANALISTA DE PRODUTOS

Responsabilidades:

Modelamento 2D/3D de suportes (metálicos e plásticos) para fixação de sistemas elétricos

Analise virtual de montagem de sistemas eletroeletrônicos e confecção de esquemas de montagem 2D/3D para Manufatura

Desejável conhecimento básico em modelamento 3D de roteiro elétrico (chicotes)

Capacidade para realizar liberação de documentação técnica no sistema

Boa comunicação, desejável inglês intermediário

Requisitos:

Experiências anteriores com Catia V5 ou Autocad

Curso técnico ou Engenharia mecânica

Inglês a partir do intermediário

Disponibilidade para atuar presencialmente em Sete Lagoas

Interessados podem encaminhar currículo com nome da vaga para: recrutamento@stepspa.com.br

Da Redação