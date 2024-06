Prefeitura faz 3ª chamada de aprovados no processo seletivo para cursos superiores do EducaSete

São 23 estudantes convocados que devem apresentar documentação no dia 4 de junhoA Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou no Diário Oficial do Municipal, desta quarta-feira, 6 de junho, a relação de convocados que estavam na lista de espera do Processo Seletivo de Beneficiários do Programa de EducaSete, que oferece cursos superiores gratuitos de Administração, Pedagogia e Serviço Social. São sete aprovados para bolsas integrais para os cursos na modalidade à distância (EAD). Esta é a 3ª chamada de remanescentes.

Os convocados deverão entregar a documentação nos dia 10 de junho de 2024, de 09h às 12h ou de 16h às 16h30, na sede da Secretária Municipal de Assistencial Social (R. Quintino Bocaiúva, 618 - Centro). Os documentos deverão ser entregues assinados e colocados em envelope pardo, são eles: documento de indentficação pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço do requerente ou dos responsáveis legais, declaração devidamente assinada pelo interessado informando tratar-se o curso atual a sua primeira graduação.

O programa, instituído pela Lei Municipal nº. 9422, de 18 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 6.961, de 3 de março de 2023, destina-se à concessão de incentivo financeiro a estudantes de nível superior em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, com início do curso no 1º semestre de 2024 e duração de quatro anos, ministrados pelo Instituto Educacional Alfaunipac, conforme Contrato Administrativo nº 046/2024, celebrado nos autos do Processo Licitatório nº 053/2023, Credenciamento nº 001/2023.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom