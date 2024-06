Prefeitura de Sete Lagoas abre inscrições para mais editais da Lei Paulo Gustavo

Mais uma ótima notícia para a classe artística de Sete Lagoas. O Diário Oficial do Município (DOM) publicou, nesta quarta-feira, 5 de junho, mais dois editais da Lei Paulo Gustavo, ambos realizados com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo. A lei federal, que homenageia o ator e comediante que morreu em 2021 em decorrência do Covid-19, prevê o repasse a estados, municípios e Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor da cultura, inclusive o setor audiovisual.

Foto: Divulgação/ PMSL - ASCOM

O Edital de Chamamento Público LPG 01/2024 tem como objeto selecionar agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município. "O prêmio possui natureza jurídica de doação sem encargo e será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigência de contrapartida e sem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, conforme art. 41 do Decreto nº 11.453/2023", diz o item 1.2 do edital.

O valor total disponibilizado é de R$ 133.346,56. As inscrições vão até às 18h do dia 23 de junho de 2024

Já o Edital de Chamamento Público LPG 02/2024 tem como objeto a seleção de projetos culturais de Audiovisual para receberem apoio financeiro nas categorias curta metragem, média metragem, videoclipe, documentário e podcast (até R$541.808,55), realização de ação de Cinema Itinerante ou Cinema de Rua (até até R$60.000,00) e apoio a cineclubes (até R$30.000,00), por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município. As inscrições vão até às 18h do dia 23 de junho de 2024 pelo link https://forms.gle/yt7AW9D3e25yxAxt7

"É hora de colocar sua criatividade em ação e participar dessa oportunidade incrível para impulsionar a cultura. Vamos juntos fazer da arte um instrumento de transformação e celebração da vida, assim como Paulo Gustavo sempre fez. Fiquem atentos às instruções e prazos", alerta o secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo, Rafael Vitor.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail paulogustavo.cultura@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM