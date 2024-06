Inscrições para o ENEM 2024 são prorrogadas; confira nova data

Oportunidade imperdível para aqueles que desejam ingressar na faculdade através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O prazo de inscrições foi prorrogado até o dia 14 de junho, oferecendo mais uma semana para os candidatos se inscreverem.

Foto: Reprodução/Internet

Acesse a Página do Participante no portal do Inep e garanta sua vaga no exame mais importante do país.

Como se Inscrever:

Acesse a Página do Participante.

Informe seu CPF, data de nascimento e outros dados pessoais.

Selecione o estado e município onde deseja realizar a prova.

Escolha o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

Pague a taxa de inscrição de R$ 85,00 até o dia 19 de junho (isentos não pagam).

Datas Importantes:

14 de junho: Fim do período de inscrições

19 de junho: Prazo final para pagamento da taxa

3 e 10 de novembro: Aplicação das provas do Enem 2024

20 de novembro: Divulgação do gabarito

10 e 11 de dezembro: Reaplicação das provas

13 de janeiro de 2025: Divulgação do resultado

O prazo para solicitar isenção da taxa já foi encerrado. No entanto, aqueles que obtiveram a gratuidade ainda precisam se inscrever no exame. A isenção não garante a inscrição automática.

Djhéssica Monteiro