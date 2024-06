Prefeitura de Belo Horizonte abre vaga para Analista de Sistemas com salário de 8 mil

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está realizando um processo seletivo para o cargo de analista de sistemas. A vaga oferece um salário de R$ 8.111,44 por 40 horas semanais de trabalho, além de benefícios como vale-refeição de R$ 35 e vale-transporte.

Foto: Cottonbro Studio/Pexels/Reprodução

Os candidatos devem possuir formação superior na área de Tecnologia da Informação. As inscrições serão aceitas apenas nos dias 12 e 13 de junho (quarta e quinta-feira), de forma presencial. Para se inscrever, é necessário levar os documentos exigidos (listados no edital) impressos e em um envelope à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugesp), localizada na Avenida Augusto de Lima, 30, 1º andar, no centro.

O processo seletivo consiste em uma única etapa, que inclui a análise curricular e dos documentos apresentados. A vaga é temporária e destinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugesp).

Da Redação com O Tempo