2º Mutirão de Empregos em Sete Lagoas busca participação de mais empresas

Depois do sucesso da primeira edição do Mutirão de Empregos realizado no dia 2 de maio, uma parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e a Associação CriaRH, vem aí o 2º Mutirão de Empregos, desta vez, em dois dias: 4 e 5 de julho. O objetivo é segmentar melhor as ofertas de emprego, dando mais agilidade aos atendimentos e mais assertividade na escolha profissional aos interessados.

Foto: Divulgação/ PMSL-ASCOM

"O mutirão será extendido para dois dias e as senhas para entrevistas serão entregues e limitadas. A divulgação será mais objetiva em relação às vagas e os horários das empresas. O controle de candidatos será mais adequado. Assim, poderemos atender mais rapidamente os interessados", explica o gerente de Indústria e Comércio da Prefeitura, Cristiano Morais. Para a diretora do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal, é "uma grande satisfação receber mais uma vez esse mutirão que pode e vai recolocar muita gente no mercado de trabalho. Convido todas as empresas de Sete Lagoas para esse encontro com a população", comenta.

O primeiro mutirão contou com a participação de 13 empresas: Âncora Consultoria, ASK do Brasil, AVG Siderurgia, Bombril, Cedro Têxtil, Hospital Nossa Senhora das Graças, Itambé, Maxion Montich, Multitécnica, OMR Componentes Automotivos, Pepsico, Proativa Contact Center e Trevo Alimentos. Mais de 1.500 candidatos participaram da ação, disputando mais de 300 vagas. Os currículos pré-selecionados renderam, ao longo das semanas seguintes, mais entrevistas e contratações. O vereador Janderson Avelar foi autor do requerimento 323/2024 e do Projeto de Lei Ordinária 163/2024, que solicitaram a criação da "Semana do Emprego em Sete Lagoas", com a criação do mutirão e capacitações.

O mutirão será realizado de 09h às 12h e de 13h às 17h, nos dois dias, no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal (Rua Domingos Louverturi, 335, ao lado do Terminal Rodoviário). Para concorrer às vagas ofertadas, os interessados devem estar com um currículo atualizado (levar quantas cópias puder), CPF e identidade. Quem não puder levar o currículo ou o tenha desatualizado, por meio da Internet Popular da Câmara será possível atualizá-lo e imprimir algumas cópias. O objetivo, agora com dois dias, é que mais empresas possam participar, oferecendo ainda mais oportunidades. Para isso, um formulário online foi criado e pode ser acessado até o dia 20 de junho pelo link https://acesse.one/Px8hw.

SERVIÇO

2º Mutirão de Empregos de Sete Lagoas

4 e 5 de julho de 2024, de 09h às 12h e de 13h às 17h.

Local: Câmara Municipal (Rua Domingos Louverturi, 335, ao lado do Terminal Rodoviário)

Realização: Prefeitura, Câmara Municipal e CriaRH

Empresas interessadas: https://acesse.one/Px8hw (até 20/06)

Informações: (31) 3779-6412

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM