Prefeitura de Sete Lagoas abre chamamento público para contratar médico intensivista da UPA

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu um novo chamamento público para preenchimento de vagas de médico intensivista para atuar em regime de plantonista na Rede de Urgência e Emergência. São sete vagas para atuar na sala vermelha da UPA.

O processo foi necessário devido ao déficit de profissionais para funções na área de urgência e emergência em Sete Lagoas e também na macrorregião metropolitana de Belo Horizonte.

A remuneração dos médicos é composta por quantidade de plantões trabalhados por mês, conforme escala, sendo R$1.700,00 para plantões de segunda a sexta (R$ 1.500,00 para médicos sem RQE) e R$2.000,00 para plantões em fins de semana (R$ 1.500,00 para médicos sem RQE) .

O vínculo de trabalho será por contrato com validade até 31 de dezembro de 2024. São critérios para o processo de seleção a especialização em Medicina Intensiva registrado no CRM (RQE) ou Experiência Comprovada mínima de 6 meses em terapia intensiva (Sala Vermelha) em redes de Urgência e Emergência. O processo é por avaliação curricular e comprovação de experiência.

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/35scge4ZDS4CM4vz5 até às 12h do dia 18 de junho. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 10 de junho.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM