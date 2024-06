Encerram hoje (18) as inscrições para o Concurso Unificado da Justiça Eleitoral

Nesta terça-feira (18), às 18h, horário de Brasília, encerram-se as inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral. O certame, organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), oferece 412 vagas para os cargos de analista e técnico judiciários, ambos de nível superior.

Imagem Ilustrativa

Vagas e Salários

O cargo com maior número de vagas é o de técnico judiciário na área administrativa, com um total de 208 oportunidades. Os salários oferecidos são de R$ 13.994,78 para analista judiciário e R$ 8.529,65 para técnico judiciário, exceto para a especialidade de agente da polícia judicial, que oferece R$ 9.773,56. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Inscrições e Requisitos

As inscrições e solicitações de isenção de taxa devem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. Os candidatos devem possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e, quando aplicável, registro no órgão de classe. Há também vagas reservadas para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo médico específico.

Taxas e Provas

A taxa de inscrição é de R$ 130 para analista judiciário e R$ 85 para técnico judiciário, com prazo máximo de pagamento até 9 de agosto. As provas objetivas estão previstas para 22 de setembro de 2024, em todas as capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, simultaneamente.

Mais Informações

O edital completo e demais informações estão disponíveis no site do Cebraspe. Para mais detalhes, os interessados podem acessar o endereço eletrônico do concurso ou entrar em contato com o Cebraspe por e-mail, telefone ou na central de atendimento ao candidato.

Da Redação com BHAZ