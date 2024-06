Governo de Minas convoca mais de 2 mil aprovados em concurso da Educação; confira

O Governo de Minas convocou nesta quarta-feira (19) mais de 2 mil profissionais da educação aprovados em concurso público para atuar na rede estadual de ensino. A nomeação dos servidores que participaram do certame, realizado no último ano, foi publicada do Diário Oficial do Estado.

Foto: TV Globo / Ilustração

Entre os contemplados estão 335 Analistas Educacionais (ANE), 271 Técnicos da Educação (TDE), 193 Analistas de Educação Básica (AEB) e 1.283 Assistentes Técnicos de Educação Básica (ATB) para atuar no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), em Belo Horizonte, e nas 47 Superintendências Regionais de Ensino do Estado.

Segundo o governo estadual, a nomeação de 2.082 candidatos é feita para complementação do quadro de pessoal dos servidores efetivos da rede estadual de ensino. A publicação é o primeiro lote do anúncio feito pela SEE-MG para a nomeação dos novos candidatos aprovados para ingressarem na rede estadual de Minas Gerais.

O Executivo garante ainda que, no mês de julho, serão publicadas as nomeações de quase 4 mil candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital. "Os candidatos devem ficar atentos às publicações oficiais no Diário Oficial e no site da Fundação Getúlio Vargas, executora do certame, onde todas as informações relevantes serão divulgadas. Além disso, é fundamental acompanhar o Diário Oficial para tomar conhecimento sobre a data da perícia médica", informou o governo de Minas.

CONFIRA AQUI a lista completa

Da redação com O Tempo