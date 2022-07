Escola Técnica abre processo seletivo para contratar professor do curso Técnico em Análises Clínicas

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, mantida pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep) publicou Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor para ministrar aulas do curso de Técnico em Análises Clinicas. As inscrições poderão ser realizadas desta quarta-feira, 6, até sexta-feira, 8, no setor de protocolo da escola (av. Prefeito Alberto Moura, 1111, sala 202, Distrito Industrial) de 13h às 20h.

Foto: Reprodução/Internet

O processo é conduzido por uma comissão examinadora e terá como etapas a análise de currículo e documentação comprobatória, entrevista e aula experimental. O candidato deve ter bacharelado em Farmácia ou Biomedicina.

O Edital (https://fumeponline. setelagoas.mg.gov.br/images/ EDITAL_AC.pdf)detalha o projeto em vários itens como condições para inscrição, documentos necessários, etapas e suas datas, critérios de avaliação, classificação, convocação, contratação e normas para aula prática.

O cronograma do processo seletivo define que a análise de currículo será entre 11 e 13 de junho, entrevistas e aulas experimentais entre 18 e 19. O Resultado será divulgado no dia 20 e nos dias 21 e 22 serão aceitos recursos contestatórios. No dia 25 será publicado o resultado do recurso, a classificação final e ainda ocorrerá a homologação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas