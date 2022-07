ALMG divulga edital de concurso com 200 vagas para os níveis médio e superior

A ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) divulgou hoje (6) no Diário do Legislativo o edital com regras e prazos para um novo concurso público da casa. Ao todo, serão 200 vagas para os níveis médio e superior. As inscrições começam em 12 de setembro e vão até o dia 14 de outubro, no site da Fumarc (Fundação Mariana Resende Costa) – organizadora do certame.

Foto: Reprodução/Internet

Das 200 vagas, 111 serão destinadas para cargos de nível médio e as outras 89 para nível superior, sendo quatro vagas para procurador e outras 85 para analistas. Para nível médio, a inscrição custa R$ 96, enquanto que para o superior o valor da taxa é de R$ 182.

As provas da primeira etapa do nível médio estão previstas para ocorrer em 29 de janeiro de 2023, e para o nível superior em 5 de fevereiro. As datadas das demais provas serão divulgadas em breve. Como as provas serão realizadas em datas distintas para os níveis médio e superior, o candidato poderá se inscrever simultaneamente para cargos dos dois níveis.

Para as especialidades de nível médio, os salários ficam na casa dos R$ 5,3 mil, enquanto que para as vagas de nível superior o vencimento é de R$ 10 mil. Veja outros detalhes a respeito do concurso aqui.

Com BHAZ